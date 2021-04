VIDEO | Punktirekordi püstitanud Maik-Kalev Kotsarit hinnatakse Saksamaal aina kõrgemalt

24-aastase ja 210 cm pikkuse Kotsari keskmised näitajad on tänavu 14,4 punkti, 6,7 lauapalli, 1,9 korvisöötu ja 1 vaheltlõige. Lauapallide arvestuses on Kotsar Bundesligas viies ja tema efektiivsusnäitaja 17,6 on paremuselt kuues.