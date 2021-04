Latvala pakkus autoralli MM-sarja tulevikuks oma lahenduse

Järgmisest hooajast läheb WRC-sari üle hübriidmootoritele ning Latvala peab seda õigeks sammuks.

"Maailm muutub ja üha enam räägitakse sellest, et autotööstus läheb elektri suunas. Peame käima sama teed, mida liigub autotööstus," sõnas Latvala Rallit.fi-le.

"Kui me pole autotootjatega ühel joonel, ei pakuks see (autoralli maailmameistrivõistluste sari) neile huvi," on soomlane kindel.

Tegelikult on uuest hooajast kasutusele võetavate hübriidmootorite puhul tegemist eeskätt MM-sarja turundusliku käiguga, sest enamuse tööst teevad ära endiselt sisepõlemismootorid. Hübriidi kasutatakse vaid kiiruskatsete kindlates kohtades ja ühelt katselt teisele sõitmisel.

Maailmas on juba ka täiselektrilisi rallimasinaid. Üks neist on Hayden Paddoni arendatud Hyundai Kona EV. Latvalal on aga elektriliste autode kohta väga selge seisukoht.

"Täielikult elektrilised masinad rallis ei tööta. Kui heli pole, ei tule sellest midagi. See ei toimi," ütles Latvala kategooriliselt.

"Loodan, et alternatiivsed kütused muutuvad kättesaadavaks ja biokütused arenevad. Ralliautod võiks olla kombineeritud hübriidid ja sõita ikkagi kütusel. Ma arvan, et see oleks ralli jaoks parim lahendus," leiab Latvala.

Kuigi Toyota pääseb järgmise generatsiooni ralliautot testima alles juuli alguses, usub Latvala, et see on arendamiseks täiesti piisav aeg.

"Isegi eelmise auto saime poole aastaga tehtud. Ma arvan, et meil on piisavalt aega. Graafik on küll tihe, aga meil jagub aega," usub Latvala.