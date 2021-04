Sergei Poddubnõi: Hispaania lapsed teavad meist rohkem

Need on erinevad spordialad. Eelkõige täiesti erinev koormus, lihased töötavad teistmoodi. Lisaks veel muud komponendid. Taktikalise ülesehituse kontekstis sarnaneme rohkem korvpalli kui jalgpalliga. Jälgisin hiljuti laste mängu suurel väljakul ja avastasin end mõttelt, et vasakkaitsja puudutas mängu jooksul palli vaid mõned korrad. Saalis seda ei juhtu. Seal on teil pidev koosmõju, pidev kontakt. See paneb tähelepanu koondama sellisel tasemel, mida jalgpallis ei esine.

Legendaarne Volõõnia saalijalgpallur Sergei Poddubnõi veetis suure osa oma karjäärist Lvivis ja Rivnes, mängides üle 15 aasta Extra-Ligas. Ent alates 2019. aastast liitus ta noore Lutski kollektiiviga, kuna unistas nooruses, et varem või hiljem tekib piirkondlikus keskuses professionaalne meeskond. Juba esimesel aastal saavutas meeskond edu, võites Volõõnia meistrivõistlused, mõned päevad tagasi aga kaitsesid „ristisõdalased“ oma tiitlit, saades kompromissitus võitluses jagu võimsast MFC Chorivist.

Milline saalijalgpall on teile rohkem hingelähedane: vanakooli, individuaalsel meisterlikkusel põhinev, või kaasaegne meeskonnamäng?

Mulle meeldib rohkem kaasaegne. Mäletan, et tol ajal ei olnud meil tippudele midagi vastu panna. Meil polnud mingeid šansse, neil olid tugevad mängijad ja see otsustas kõik. Raiskasime mitu aastat, et tõusta nende tasemele. Ent tänapäeval on olemas mitmeid taktikalisi võtteid, mille abil võib proovida tugevamast vastasest jagu saada.

Kuidas täiustasite end just saalijalgpallurina? Kuidas õppisite?

Salvestasin tippkoondiste mänge ja tegelesin nende analüüsimisega. Tõsiselt hakkasime mõtlema, et midagi tuleb muuta, pärast kohtumist Benficaga UEFA karikaturniiril. Nende eest astus välja Ricardinho ja tegi show-mängu. Ent saalijalgpall, mida näitas nende meeskond, oli lihtsalt kosmiline. Nad näitasid meile koha kätte nii, et saime lõpuks aru ja hakkasime analüüsima. Seejärel sõitsin treenerina 2013. aastal Hispaaniasse õppeseminarile, kus loengut pidas Venancio López – nende koondise peatreener. Sain siis aru, et isegi nende lapsed teavad meist rohkem. See oli tõeliselt silmaringi avardav kogemus ja peamine arengutõuge, ning hakkasin oma ideid tõhusamalt ellu viima. See tõi tulemuse, kuna võitsime tookord teise koha heal turniiril Kuveidis ja saime selle eest 50 000.

Rääkisite, et lahkusite Lvivi Energiast raskuste tõttu. Miks veetsite vaid ühe hooaja Ivano-Frankivski Uraganis?