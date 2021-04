Greta Jaanson, Johann Poolak ja kahepaat asuvad Itaalias olümpiapiletit püüdma

Kas kolme sekka jõuda on reaalne? „Keeruline on öelda, eesmärgiks on A-finaal, ja sealt edasi võiks tulla juba pileti mõte. Kui kõik õnnestub, pole miski välistatud,“ rääkis Rooma lähistelt autoga enam kui 700 kilomeetrit võistluspaika reisinud Poolak.

„Võistluspaika saabusime laupäeva õhtul. Vee peale siis ei saanudki, kuna ennustati keerulisi ilmaolusid. Vesi on siin sarnane Sabaudiaga – mõnusalt kerge,“ rääkis Poolak, kes enda sõnul on ülipikast laagrist puhanud ning tunneb end hästi. „Vaim ja keha on valmis, mistõttu plaanin minna kohe eelsõidus täispangale,“ lubas noormees.

Ühepaate on stardis 16, teiste seas viimati 2019. aastal toimunud MMil 11. koha saanud kreeklane Stefanos Ntouskos, C-finaali võitnud, üldarvestuses 13. kohaga lõpetanud bulgaarlane Kristian Vasilev ning samas sõidus kaasa teinud Iisraeli esindaja Dani Fridman. Poolaku tugevaks rivaaliks on mullu alla 23aastaste EMil ühepaadil viiendaks platseerunud austerlane Lukas Reimgi.

Vastavalt rahvusvahelise sõudeliidu kehtestatud reeglitele pääsesid Itaalias võistlema riigid, kes on seni kvalifitseerunud Tokyosse maksimaalselt ühe paatkonnaga. Seejuures on Euroopa võistluse näol tegemist ajaloo esimese omataolisega, teatab Eesti Sõudeliit oma koduleheküljel.

Ühtekokku antakse Tokyos luba startida 29 riigi sõudjal. Esimesed üheksa piletit jagati välja 2019. aastal peetud MMil, kaks läheb loosi mais Šveitsis toimuval kvalifikatsiooniregatil ning ülejäänud, millest üks on ka Vareses peetav võistlus, jagunevad maailmajagude valikregattide vahel.

Jaanson ristab piigid nimekate rivaalidega

Mullu alla 23aastaste EMil viiendana lõpetanud Jaansonil on kümme konkurenti, kellest nimekaimad on tunamullu MMil 12. koha saanud ukrainlanna Diana Dymnchenko ning toona C-finaalis sõudnud rootslanna Lovisa Claesson. Suurepärased võimalused on mullu EMil alla 23aastaste seas kulla ning täiskasvanute arvestuses pronksi võitnud kreeklannal Anneta Kyridoul. Esmalt toimub kaks eelsõitu, millest mõlemast esimene liigub A-finaali. Ülejäänud jätkavad kahes vahesõidus, kust kaks kiireimat pääsevad medalisõitu. Kui Jaansoni nende seas pole, peab ta leppima B-finaaliga. Olümpiapääsme teenib kolm esimest, Tokyos lubatakse võistlusveele niisamuti 29 atleeti.

“Mul on väga hea meel, et vaatamata koroonale saab hooaja avapaugu teha. Konkurentide tegemistesse pole ise üldse süvenenud, kuid tean neid ikka,” rääkis Jaanson, kes peab suureks eesmärgiks enda jaoks rahuldust pakkuvate sõitude tegemist.

Koppel ja Loot võtavad mõõtu kümne paatkonna seas, kellest kaks saavad tasuks pileti Tokyosse. Esmalt on kavas kaks eelsõitu, millest A-finaali saavad kaks esimest. Teised alustavad teekonda uuesti, selgitades ülejäänud neli finalisti vahesõitudes. Favoriitidena astuvad üles mullu EMil kuuendana lõpetanud ukrainlased Igor Khmara ja Stanislav Kovalov.

“Tunneme end hästi, saime viirusest priilt trenni teha. Laagris paar halba ilma oli, mil ei saanud veele,” rääkis Horvaatias Skradinis laagris viibinud kahepaadi eessõudja Loot. Tema sõnutsi harjutati laagri lõpus pealinnas Zagrebiski, kus on spetsiaalne sõudekanal. “Eks esmaspäeval näeme ära, mis tase on ja kui kaugele on võimalik jõuda,” hindas tartlane, kes on tiimikaaslase Koppeliga valmis enda sõnul igast sõidust maksimumi võtma.

Pühapäeva õhtul toimunud radade loosimise üritusel tehti teatavaks uudis, et teisipäeval tormihoiatuse tõttu sõite kavas pole ning kõik vahesõidud tehakse ära esmaspäeval. See tähendab, et kui Eesti paatkonnad eelsõidust kohe edasi ei pääse, tuleb kõigil arvestada samal päeval teise sõidugagi.