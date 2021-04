Kohtunik avaldas, mida Cadizi pallur skandaalse mängu ajal väidetavalt Valencia mustanahalisele kaitsjale ütles

Kõik sai alguse 29. minuti intsidendist Cala ja Diakhaby vahel, kui prantslane hakkas ootamatult Cala'd taga ajama. Diakhaby väitis tiimikaaslastele ja kohtunikule, et Cala solvas teda rassistlikult.

Pärast pikemat vaidlust mängijate ja kohtunike vahel otsustasid Valencia pallurid platsilt lahkuda. Mõned minutid hiljem tuli Valencia siiski platsile tagasi ning pärast viieminutilist soojendust jätkus mäng 29. minutil. Küll aga ei naasnud platsile olukorra käigus kollase kaardi saanud Diakhaby, kelle asemel sekkus mängu Hugo Guillamon. Cadizi mängumees Cala jätkas kohtumist kuni avapoolaja lõpuni.

"29. minutil peatasin kohtumise kahe meeskonna omavahelise konflikti pärast," vahendas Marca Medie Jimenezi raportis kirjutatud. "Valencia mängija Mouctar Diakhabi - kes sai vastasega vaidlemise eest kollase kaardi - teatas, et Cadizi mängija Juan Torres Ruiz (tuntud nime all Cala - toim) kutsus teda "s**aseks mustaks"."

"Ükski kohtuniketiimi liige seda pealt ei kuulnud. Mõne hetke pärast otsustas Valencia väljakult lahkuda ning mäng peatati ajutiselt," jätkas kohtunik. "Pärast mõneminutilist pausi teatas Valencia delegaat David Rangel Pastor Cadizi delegaadi Antonio Navarrete Reyesi juuresolekul, et nad jätkavad mänguga, kuid vahetavad Diakhaby pingile."

Cadizi peatreener Alvaro Cervera sõnas pressikonverentsil, et Cala väitis neile, et ei solvanud kedagi. "Olen näinud sama palju kui teie. Nad peatasid mängu, sest väitsid, et Cala solvas üht Valencia mängijat," rääkis Cervera. "Cala ütles, et tema ei solvanud mitte ühelgi hetkel konkurenti."

"Esimest korda juhtus meie mängu ajal selline intsident ja me ei teadnud, kuidas reageerida. Cala rõhutas, et ei solvanud kedagi. Me oleme lojaalne ja aus meeskond, kus selliseid asju ei juhtu," lisas ta.

Cadiz tegi kohtumise järel ka üldsõnalise pressiavalduse, kus mõistis rassismi üheselt hukka.