Chelsea jalgpallurid läksid treeningul kaklema, sakslane saadeti riietusruumi rahunema

Tucheli jaoks oli laupäevane kaotus West Bromwichile tema Premier League`i karjääri esimene ja ta innustas mängijaid sellest kiiresti üle saama. "See oli meie esimene kaotus koos. Oluline on, et me leiame võimaluse, kuidas sellest kõik koos üle saada," sõnas treener.