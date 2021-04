Miami finaalis loobumisvõidu andnud Andreescu loobus Billie Jean King Cupist ja andis vigastuse kohta uut infot

Pühapäeval tegi 2019. aasta US Openi võitja avalduse oma Instagrami story's, andes teada, et 16.-17. aprillini tuleb Kanadal Kraljevos toimuval Billie Jean King Cupi (endine Fed Cup) play-off'is hakkama saada ilma temata.

"Tunnen kergendust teatades, et vigastus pole kuigi tõsine ning ma olen varsti pärast mõningast puhkust ja ettevalmistust tagasi," ütles 20-aastane tennisist. "See tähendab, et kahjuks ei saa ma Billie Jean King Cupist osa võtta. Ma armastan Kanada esindamist, seega seda otsust polnud kerge teha, aga ma tahan olla valmis liivahooajaks ja kogu ülejäänud hooajaks."