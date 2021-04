Freestyle-suusatamise olümpiavõitja elust USA-s: kodust lahkudes võtan alati kaasa taseri, pipragaasi ja noa

Lõuna-Korea päritolu, kuid USA-d esindav Kim postitas kolmapäeval Instagrami pildi rassistlikest sõnumitest, mis talle on saadetud. Postitatud on näiteks tekstid kirjaga "Sa loll Aasia l***!" ja "Suudle mu p****t!".

Hetkel on Kim 20-aastane, kuid ta on saanud sõimukirju juba alates sellest ajast, kui võitis X-mängudel hõbemedali kõigest 13 aasta vanuselt. "Ma tunnen end mõnikord tõesti abituna ja kardan," kirjutas ta sotsiaalmeedias. "Ma olen tõesti hädas."

Neljapäeval andis Kim ESPN-ile intervjuu, kus avaldas lootust, et tema Instagrami postitus tõstis inimeste teadlikkust, et USA-s valitseb väga tugev viha Aasia päritolu inimeste suhtes.

Kim meenutas 2014. aastal Colorados Aspenis toimunud X-Mänge, mille järel langes ta esmakordselt rünnaku alla. "Inimesed halvustasid minu saavutust, kuna ma olen aasiapärane," sõnas Kim. "Sain sõnumeid, kus mul kästi minna tagasi Hiinasse ja lõpetada valgete ameeriklannade eest medalite võitmine. Olin oma saavutuse üle nii uhke, kuid selle asemel hoopis nutsin ema kõrval voodis ja küsisin: "Miks inimesed on nii õelad, sest ma olen asiaat?". Mul oli nii häbi, et olin asiaat. Tänaseks olen õppinud sellest üle olema ja olen nüüd enda üle uhke."

Kim räägib vabalt korea keelt, kuid ta tunnistab, et pärast rassistlikke rünnakuid ei julge ta enam oma vanematega avalikus kohas korea keeles rääkida.

Olümpiavõitja leiab, et olukord läks uuesti hullemaks koroonaviiruse pandeemia ajal. "Üritasin ühel päeval oma kortermaja lifti minna ja üks naine karjus minu peale, et mina siia sisse ei saa. Mõnikord tunnen, et kõik vihkavad mind."

Kim tunnistab, et kui ta lahkub oma kodust Los Angelesest, kardab ta kogu aeg oma turvalisuse pärast. "Mul on alati kaasas taser, pipragaas, nuga. Kui lähen koeraga õue jalutama või toidupoodi, on need kolm asja alati minuga kaasas ja minu käe läheduses."

Naine on mures ka oma vanemate turvalisuse pärast, sest paljud hiljutised rünnakud Aasia ameeriklaste vastu on olnud suunatud just vanemate inimeste vastu.