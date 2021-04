Tuli, nägi, võitis. Mida tähendas Rikbergi triumfijärgne žest ja kas Tartust saab uus valitseja?

Kohe esimesel katsel kuldmedal – braavo! Äärmiselt ebaharilik ja märgiline. Kindlasti ei saa ka öelda, et varem statistiku ja abitreenerina tegutsenud Alar Rikbergil (39) olid kasutada paremad mängijad kui rivaalidel.

Uurisime, mida ikkagi ütles Rikberg pärast 3 : 0 ja 3 : 0 võidetud finaalseeriat Saaremaa treenerile Ioannis Kalmazidisele ja mida tähendas see võidukas žest. Kui kõrgele loodab ta kerkida treenerite ajaloolises meistritiitlite pingereas, kus on esikolmikus Ivan Dratšov, Avo Keel ja Valter Mägi? Milliseid vigu on ta debüütaastal teinud ja mis on olnud kõige raskem? Ja millal julgeb Rikberg koondise tüüri üle võtta? Tartu mees Rikberg vastas talle omaselt: otsekoheselt, huvitavalt, argumenteeritult ja vajaduse korral ka teravalt.

Pärast võitu vestlesid Kalmazidisega ja näitasid talle kaht näppu. Mis su sõnum oli?