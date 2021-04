Üle parda heidetud kaardilugeja kritiseeris Sebastien Loebi tööandjat: nad ei kuulanud mind üldse

"Kukutasin peaaegu telefoni maha. Sain tema häälest aru, et ta on häiritud. Tal polnud lihtne sellist kõne teha," jätkas kaardilugeja. "Tean aga, kust selline otsus tuli. Kui Loeb hakkas mulle selgitama asju, kaitsesin ennast."

Mida meeskond Elenale täpsemalt ette heitis? "Nad ütlesid, et ma pole piisavalt motiveeritud ja teen liiga palju vigu. Testide ajal oli aga meeskonnapoolne kommunikatsioon puudulik. Mul olid inseneridega mitmed videointervjuud, kus andsin neile juhtnööre ning nõu, missugune auto Dakari jaoks ehitada. Kui aga testima hakkasime, oli selge, et nad polnud mind üldse kuulanud. Nad unustasid, et tegemist pole ringrajaga! See polnud enam selline Prodrive, nagu ma varasemalt näinud olin," kritiseeris Elena võistkonda.