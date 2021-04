FOTOD | Viljandi HC jäi Balti liiga nädalavahetusel alistamatuks

"Balti liiga kokkuvõttes teeb enim rõõmu, et oleme selgelt lätlastele ja leedukatele lähemale nihkunud. Alistasime ju kodus Dobele Tenaxi, eilne viik Dragunasega on kindlasti saavutus ning võõrsil kaotusedki pole enam nii masendavad olnud kui paar aastat tagasi. Areng on nähtav ja see ju Balti liigas osalemise eesmärk ongi," sõnas Koks.