Soome spordikuulsus kolib USAst ära: Trump oli viimane piisk karikasse

42-aastane Jokinen ja tema abikaasa Katerina (42) on Floridas elanud alates 2000. aastast, kui soomlane siirdus mängima Florida Panthersi klubisse.

Jokinen tunnistas Soome ajalehele Ilta-Sanomat antud intervjuus, et Trumpi valitsemisaeg oli USA jaoks kurb periood. Kuigi Trump kaotas presidendivalimised Joe Bidenile, võttis ta Floridas üsna kindla võidu.



"Mul on nii hea meel, et see neli aastat on möödas. Ma arvan, et selle riigi ja demokraatia jaoks on olnud kohutav aeg," sõnas Katerina Jokinen.



Olli lisab omalt poolt: "Olen siin olnud 23 aastat ja pole varem näinud presidenti, keda inimesed niimoodi kummardavad. Kui te ei ole Trumpi toetaja, siis võite kolida mujale ja tõenäoliselt on sama suhtumine ka teisel poolel."

"Jah, siin on sõprussuhted kadunud," lisab endine hokimees, kelle sõnul on rassism USA-s viimastel aastatel pead tõstnud. Katerina on seda kogenud ka isiklikult. See juhtus, kui soomlanna külastas 2019. aasta sügisel Georgiat Savannah` linna, kus õppis nende pere vanim tütar Alexandra (20).



"Kui inimesed kuulsid minu kõnet Alexandrale ja mõistsid, et ma pole ameeriklane, ütlesid nad, et ma läheks sinna, kust tulin. Nad olid nii agressiivsed. Olukord oli hirmutav," meenutas Katerina.

Soomlanna lisas, et tal on hetkel raske ette kujutada, et 23 aastat tagasi, kui nad Los Angelesse kolisid, vaimustas neid kõige rohkem USA-s valitsev tolerantsus.



Floridas on koroonaviirusesse surnud juba ligi 30 000 inimest. Suremus on üle kümne korra suurem kui Soomes. "Siin on nii palju Trumpi toetajaid, kes arvavad, et koroonaviirust pole olemas," põhjendab Olli kõrgeid surmanäitajaid.