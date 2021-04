Saksamaa poliitik kritiseeris Euroopa jalgpalliliitu: nende käitumine on täiesti vastutustundetu

UEFA ootab, et kõik korraldajalinnad täidaksid staadionid publikuga 30% ulatuses, kirjutab NRK. Selline ametlik otsus loodetakse vastu võtta 20. aprillil toimuval UEFA kongressil.

"Kõik korraldajad peavad tagama, et staadionil on fänne," ütles Čeferin hiljuti Horvaatia meediale.

Kui mõni riik publikut staadionile ei luba, ähvardab neid korraldusõiguse äravõtmine. Siiani on vaid Taani ja Kopenhaagen kinnitanud, et EM-mängude ajal pääseb areenile vähemalt 11 000–12 000 pealtvaatajat.

Saksamaa Bundestagi spordikomitee esimees Dagmar Freitag leiab, et UEFA käitub vastutustundetult. Ta ei kujuta ette, et Müncheni linn saaks hetkel garanteerida, et juuni alguses pääseb publik staadionile.