Venemaa meistrivõistlustel Norra koondise riiete nägemine ajas Jelena Välbe marru

"Nägime pildis võistlejat number 40, kes sõidab Norra koondise vormis. Reeglite järgi ei tohiks sportlast niimoodi starti lubada. Tõsi, nüüd võistlus käib ja selleks on liiga hilja. Aga olen kindel, et kohtunikud peavad temaga pärast võistlust tõsise jutuajamise," rääkis Välbe ülekande ajal.

Pärast võistlust selgus, et kolmekordsel olümpiavõitjal polnud siiski õigus. 21-aastane Šimolina ütles, et ostis enne hooaja algust tõepoolest Norra suusalegendi Björn Dählie firma toodetud suusavormi, aga see on masstoodang, mitte Norra koondise vorm.