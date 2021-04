Judomaadleja Grigori Minaškin näitas võimsaid ipponeid ja astus sammu Tokyo olümpiamängude suunas

Hea vorm ei tulnud üllatusena, sest juba eelmisel nädalavahetusel Tbilisi Grand Slamil heitis Minaškin veerandfinaalis hilisemat kullavõitjat võimsalt. Kuigi tihti oleks selline heide väärinud ipponit, siis kohtunikud otsustasid meie mehele vaid waza-ari anda. Minaškin, kelle jaoks ippon oleks tähendanud kohta poolfinaalis ning head võimalust kullamatšini jõuda, oli kohtunike otsuses niivõrd pettunud, et lasi sellel oma maadlust mõjutada ning pidi emotsionaalselt löödud seisus võtma vastu 2 kaotust ja leppima kõigest seitsmenda kohaga. Selleks korraks oli Eesti koondise esinumber omad järeldused teinud ning näitas, et vaimselt ja füüsiliselt õiges konditsioonis Minaškin on kõigile ohtlik vastane.