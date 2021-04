Andrus Ansip: Mati Alaver tegi halba endale ja Eesti mainele. Ju ta leidis endale mingid vabandused

"On suur rõõm suusatada, nädalavahetustel näed, kui palju noori on jälle suuskadel. Ükskord tulevad nendest ka veel olümpiavõitjad ja maailmameistrid. Küllap osatakse ka vigadest õppida ja enam ebaausaid eeliseid endale ei taotleta," ütles Ansip.

"See, mida ta tegi, oli vale. Ju ta leidis endale mingid vabandused, et kõik teevad nii või mis iganes. Mina ei tea, kuidas inimesed mõtlevad… Tegi halba endale, tegi halba Eesti mainele.

Temal pole enam võimalik nendest vigadest õppida, [sest tal on keelatud treenerina töötada,] aga olgu need õppetunniks kõigile teistele, kes on mõtteid heietanud, et ehk üritaks [spordis] ka midagi ebaausat kasutada," lausus Ansip.