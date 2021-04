AITAB! Ründelegend Thierry Henry lülitas sotsiaalmeediakontod välja ja soovitab Premier League'i mängijatel sama teha

20 aastat tagasi istus Henry Valencia staadionil Aresenali bussi, mõeldes, kas ta tegi ikka õigesti, et mängu ajal kuuldud rassistlikust solvangust teatas.

"Ma mõtlesin: "Kas ma pidin seda ütlema? Tundsin, nagu see oleks tabu. Mõned inimesed ütlesid: "Kas ta mainis seda ainult sellepärast, et nad kaotasid?" Tõesti? Hiljem skoorisin Panathinaikose vastu ja seisin nende fännide ees, käed stoilisel moel risti pandud. Nad olid kogu õhtu ahvihääli teinud. Mind kritiseeriti selle tähistuse pärast, kuigi ma selgitasin, miks nii tegin. Pärast seda ütlesin: "See ei saa õige olla."," rääkis Henry.