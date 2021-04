FOTO | Võimsate õlgadega kulturist on avalikes käimlates kimbatuses

"Kui sa oled liiga üles pumbatud, et pissida, siis tead, et seljapäev läks asja ette!" kirjutas Golias postituses.

Ameeriklasel on Instagramis üle 700 000 jälgija. Kleenukese poisikesena lihaseid pumpama hakanud mees on 190 sentimeetrit pikk ja kaalub 158 kg.

Mõned aastad tagasi avaldati artikkel, kui tal oli veel 418 000 jälgijat. Selles kirjutati, et Golias saab sotsiaalmeedaisse nii armastus- kui vihasõnumeid. Paljud süüdistasid teda steroidide kuritarvitamises. Samas pole aga ta kunagi väitnud, et on naturaalne atleet, vaid on öelnud, et isegi kui keegi steroide tarvitab, on niisuguse lihasmäe saavutamise taga ikkagi ropp töö.