Kas maailma vihatuim sportlane teeb Tokyo olümpial comebacki?

Eelmise aasta detsembris kaebas Yang aga CAS-i otsuse edasi Šveitsi ülemkohtusse, väites, et ühe CAS-i paneeli liiget oli mõjutatud. Kaebus võeti töösse ning nüüd peab CAS juhtumit uuesti arutama 24.-28. maini.

Kui CAS võistluskeelu tühistab, võib juhtuda, et 29-aastane Sun Yang, keda maailma meedias on nimetatud "kõige vihatumaks sportlaseks", teeb Tokyo olümpial comebacki. 2019. aasta MM-il keeldusid Yangiga koos poodiumil poseerimast näiteks austraallane Mack Horton ja britt Duncan Scott, mille peale FINA teatas, et järgmised sarnase aktsiooniga välja tulevad sportlased riskivad diskvalifitseerimisega.