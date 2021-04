Kolmelt olümpialt järjest medali võitnud käimislegend teatas Tokyo eel kurva uudise

Tallent on hakkama saanud erakordse saavutusega, olles medali noppinud neljadelt olümpiamängudelt järjest. 2008. aastal võitis ta Pekingis pronksi 20 km ja hõbeda 50 km käimises. 2012. aastal tuli ta Londonis ja 2016. aastal Rio de Janeiros 50 kilomeetris vastavalt kuld- ja hõbemedalile.

Ühtlasi on Tallent kolmekordne MM-medalist ja 50 km distantsi olümpiarekordi omanik.

"Tokyo mängudest pidi saama minu luigelaul, kuid mind on tabanud korduvad tagasilöögid reie tagalihase vigastuse näol. Kahjuks olid Austraalia meistrivõistlused 50 kilomeetris minu viimane võimalus Tokyole kvalifitseeruda, seega pean segaste tunnetega teatama, et loobun tippspordist," vahendab Tallenti sõnu olümpiauudiste portaal Inside The Games.