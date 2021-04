Väikelinna tennisetreener: Kaia Kanepile tuleks Haapsallu ausammas püstitada

"Kohalik ajaleht kirjutab temast pidevalt, kogu siinne tenniseringkond elab talle kaasa ja Kaia järgi saavad lapsed joonduda. Tema innustav roll on väga suur. Kaia on minu meelest üks persoon, kellele võiks Haapsalus ausamba püstitada. Linnale au tegemise mõttes on ta selle ära teeninud," ütles Kuhi viimases Tennise ajakirjas.

35-aastane Kanepi karjääri parim koht WTA edetabelis on 15., mille ta saavutas 2012. aast augustis. Nelja WTA turniirivõidu kõrval on tal suure slämmi turniiridelt ette näidata kuus veerandfinaalkohta, neist viimane 2017. aasta US Openilt.

2013. aasta septembris Eesti Päevalehele antud intervjuus: "Kui ma [mullu 30. oktoobril kannakõõlustega soomlasest tipparsti Sakari Orava juures] operatsioonil käisin, siis arst lubas mul veel kolm aastat mängida, siis hakkavad kannad uuesti valutama. Nüüd on aasta aega täis, kaks aastat järel. Ma ei ole lõplikult terve. Siis tuleb lõikusele minna. Aga ma ei usu, et ma pärast seda enam tagasi tulen. Kaks aastat on seega veel jäänud."

On aasta 2021 ning Kanepi on täna ekspertide arvates lausa paremas füüsilises vormis kui kunagi varem. Veebruaris Melbourne'is WTA turniiri finaali jõudmine ja Australian Openi kolmandasse ringi pääsemine on Kanepi tänavu 94. kohalt tõstnud 64-ndaks, mis lubab mõelda ka suvistest Tokyo olümpiamängudest

Pole teada, kus Kanepi oma järgmise turniiri teeb. Lõppeval Miami Openi turniiril alistas ta avaringis ameeriklanna Lauren Davise ning kaotas teises ringis Kasahstani esindajale Elena Rõbakinale.

Esialgu oli Kanepi nimi kirjas ka järgmisel nädalal algaval Charlestoni WTA 500 turniiril, kuid nüüdseks seda seal enam pole. Tema koha sai endale itaallanna Camila Giorgi. Charlestonis mängimisest loobus ka Anett Kontaveit, kes asendati sakslanna Andrea Petkoviciga.