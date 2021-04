TIPPHETKED | Barcelona kindlustas Euroliiga põhiturniiri võidu, Real sai konkurentide ees eelise

Barcelona tegi Fenerbahcega vahe sisse viimasel veerandil. Türgi klubi kaks suurt staari Jan Vesely ja Nando De Colo ei saanud vigastuse tõttu kohtumist lõpetada. Vesely tegi esimesel poolajal liiga hüppeliigesele, De Colo matši lõpetas põlvetrauma. Kui tõsised nende vigastused on, selgub lähipäevil.

Barcelonal on enne viimast nädalat 24 võitu ja 9 kaotust. Täna kodus 97:72 Moskva oblasti Himkit võitnud Moskva CSKA on 22 võidu ja 10 kaotusega teine. Veerandfinaali pääseb kindlasti ka Fenerbache, nad on 20 võidu ja 13 kaotusega viiendad.