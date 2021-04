VIDEO | Närvid kaotanud Venemaa suusatajad jagasid pärast võistlust üksteisele kepihoope

Pärast võistluse video vaatamist tunnistas ennast süüdi Bõkov. "Arvasin, et Afanasjev tegi rajal räpase liigutuse, aga nägin videost, et ta ei teinud midagi valesti," rääkis Bõkov väljaandele Chempionat.com.

"Kirjutasin tehnilisele delegaadile, et kollane kaart pole piisav karistus. Selline asi väärib eemaldamist," ütles Välbe. Žürii oli Välbe ettepanekuga nõus ning tulemust Afanasjev ja Bõkov kirja ei saanud.

Venemaa meedia küsis vahejuhtumi kohta kommentaari ka suusatreenerilt Juri Borodavkolt, kes juhendab teiste seas ka koondise liidrit Bolšunovi. Lõppenud hooaja kõige kurikuulsamate kepihoopidega sai hakkama just Bolšunov, kes ägestus Lahti MK-etapil soomlase Joni Mäki peale.

"Olen sellise käitumise vastu. See on lubamatu. Oleme ju üks koondis. Ja tõesti, mäletame ka Bolšunovi intsidenti Mäkiga. Saan aru, et emotsioonid keevad vahel üle pea, aga käsi ei tohiks käiku lasta," lausus Borodavko.