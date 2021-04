Venemaa korvpallitäht Aleksei Šved saab vigastuse abiga Euroliiga skoorikuningaks

Himki lõpetab tänavuse Euroliiga hooaja viimasena, neil on 4 võitu ja 27 kaotust. Kolmapäeval suudeti kodus 87:85 võita Villeurbanne'i ASVEL-i, samas mängus Šved sõrme murdiski.

2018. aastal läks Švedil puruks vasaku käe väike sõrm, siis pidi venelane platsilt eemal olema koguni kolm kuud. Švedi eelmisele vigastusele viitas oma kommentaaris ka Himki peamänedžer Pavel Astahhov.

"Praegu on vara öelda, palju Švedil taastumiseks aega läheb. Kui ta pidi 2018. aastal mitu kuud vahele jätma, oli tegu vasaku käega, nüüd sai viga viskekäsi. Seega on meil raske öelda, kas Aleksei saab meid sel hooajal veel aidata, aga taastusravi on juba alanud," vahendas Astahhovi sõnu väljaanne Sport-Ekspress.

Vigastus tähendab, et Šved saab ülisuure tõenäosusega tänavu Euroliiga skoorikuninga tiitli. Ta on visanud keskmiselt 19,8 punkti, teisel kohal on Moskva CSKA-st kõrvaldatud Mike James 19,3 punktiga. Kolmandat positsiooni hoidev Jordan Loyd (Crvena zvezda, 17,6 punkti) peab Švedist möödumiseks imet tegema.

Šved oli Euroliiga parim skooritegija ka hooajal 2017/2018.

Himki saab järgmisel hooajal Euroliigas mängida ainult juhul, kui neile antakse vabapääse. Kasuks tuleks hea esinemine VTB Ühisliigas, kuigi erinevalt varasemast Ühisliiga kaudu Euroliiga kohti ei jagata. Suure tõenäosusega läheb üks vabapääse siiski mõnele Venemaa klubile. Selle hooaja tulemusi vaadates on parimad võimalused Peterburi Zenitil.

Euroliiga A-litsents on Venemaa klubidest vaid Moskva CSKA-l. Hea šanss Euroliigasse pääseda on ka Kaasani Unicsil, nad on Eurocupis jõudnud poolfinaali. Euroliiga pääsme tagavad mõlemad EuroCupi finalistid.

Praegu hoiab Himki Ühisliigas 10 võidu ja 9 kaotusega alles seitsmendat kohta.