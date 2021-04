Soome ralliäss sai M-Spordilt oodatust parema diili: tundub, et nad leidsid kuskilt raha

"Umbes üheksa rallit tuleb kindlasti. Mulle öeldi juba pärast Arktika MM-rallit, et esialgset rallide arvu võidakse suurendada. Võistkond on kuskilt rohkem raha leidnud või midagi taolist. Kui saan sõita nii palju kui võimalik, siis täpsemad asjaolud mind ei huvita. Oli tore kuulda, et võistkond jäi minu sõiduga rahule," rääkis Suninen portaalile Rallit.fi.