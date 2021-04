Eesti jalgrattur kahtlustab, et konkurendid tegid võistluse ajal sohki: mulle ei mahu selline asi pähe

"Kolmas koht, hea, aga samas võita on vaja. Väärisime poodiumi kõrgeimat astet, sest meeskonnakaaslased nägid palju vaeva, et saaksin finišit teha. Võitis Minski mees, aga ütleme nii, et nemad seda ei väärinud, sest kordagi ei teinud tööd, ega pakkunud abi. Parasiidid, aga eks karma on bitch," avaldas Räim arvamust.

Nii me tegimegi, sest jooksikud olid ikka veel ees ja vahe oli kaks minutit. Tõime selle 1.15 peale ja 10 km enne lõppu oli vahe 30 sekundit, siis äkki suurenes. See mulle pähe ei mahu, kuidas need mehed, kes väga tundmatud, sellist tempot tegid ja pundist põhimõtteliselt tugevamad olid. See läheb müstika kategooriasse. Lõpuks kasutasime ära endal viis meest, sest muidu tõesti ei oleks neid kätte saanud. Kuna ees olid ka türklased, siis me arvame, et nad said abi kas autodelt või motikalt," kirjutas Räim.