Manchester Unitedi tähtmängija meenutas Messiga kohtumist: ta ei tahtnud mulle oma särki anda, sest arvas, et lõin tal nina veriseks

"Kui mängisime Barcelona vastu, lõi Smalling teda küünarnukiga ning tal hakkas ninast verd tulema. Ta arvas, et see olin mina," meenutas šotlane ESPN-i vahendusel. "Ma palusin väravavahilt Sergio Romerolt , et ta küsiks mulle Messi särki."

"Romero tuli tagasi ja ütles, et Messi arvab, et mina lõin teda näkku. Palusin Romerol minna tagasi ja öelda, et see polnud mina. "Saa see särk kätte, sest see läheb minu magamistuppa," ütlesin Romerole," jätkas McTominay, kelle unistus seejärel täituski. "Nüüd Messi teab, et mina ei löönud teda."