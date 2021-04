TIPPHETKED | Eesti-Läti liiga hooaja lõpetanud Tartu Ülikool pidas Kalev/Cramoga sammu kaks veerandit

„Eks nad lootsid esimesel poolajal kergemalt saada ja tegid poolajal omad korrektuurid. Kolmandal veerandil oli teada, et nad tulevad suruma ja lootsin, et peame sellele paremini vastu. See jääb kripeldama, et kui nad ikkagi surve peale panid, siis korvi me enam ei saanud ja nad tegid 14:0 spurdi. Hea meel, et mõningad asjad kaitses õnnestusid: sundisime vastased pallikaotustele ja saime sealt kergemaid punkte. Järgmisel nädalal on ees ootamas Eesti meistrivõistluste tabeli seisukohalt kaks tähtsat mängu, kolmapäeval Rakverega ja reedel TalTechiga. Tahame nendeks mängudeks hästi valmis olla,“ ütles Kandimaa pressiteate vahendusel.