Endise vormeliässa vandenõuteooria: miks Aston Martin tegelikult Sebastian Vetteli palkas?

Vormel-1 ajaloo üks edukamaid sõitjaid pole viimasel kahel hooajal enam tiitliheitlusesse sekkunud. Mullu lõpetas sakslane hooaja kokkuvõttes alles 13. kohal. Tõsi, suur roll sellel oli ka Ferrari aeglasel masinal, kuid omavahelises võrdluses jäi ta tiimikaaslasele Charles Leclercile kindlalt alla.

Aston Martiniga liitunud Vetteli debüüt uues võistkonnas möödunud nädalavahetusel toimunud Bahreini etapil lõppes 15. kohaga. Tiimikaaslane Lance Stroll teenis kümnenda koha.

Karjääri jooksul 13 etappi võitnud Coulthard viskas podcastis "On the Marbles" üles teooria, mille kohaselt palkaski Strolli isale Lawrence Strollile kuuluv meeskond sakslase meelega, sest see annab võimaluse näidata poega paremas valguses.

"Kui ta võidaks Vettelit, saaks ta õigusega öelda, et võib tulevikus tulla maailmameistriks. Ma ei ütle, et nii on ja ei ütle, et nii ka pole," arutles Coulthard. "Teatud kahtlused aga on, kus asub Vettel võistkonna hierarhias. Kui Lance suudab Sebastianile teha seda, mida Charles tegi, siis ma ei tea, kuidas ta suudab hooaega lõpetada."

Šveitslasest endine F1 sõitja Marc Surer Coulthardiga ei nõustnud. "Lawrence Strolli sugune ärimees ei käituks niimoodi. Vettel on sõitja, kes suudab arendada autot edasi, mida ta ka Red Bullis tõestas," sõnas ta Saksamaa meediale. "Asi on auto paremaks tegemises, mitte Strollist parema mulja jätmises."

"Stroll on kiire ja väga talendikas. Kuigi ta isa on panustanud kõvasti raha karjääri, tuleb tunnistada: Lance on kiire," tunnustas Surer 22-aastast kanadalast. "Seetõttu pole Vettelil lihtne teda võita. Kuid Vettel toodi võistkonda selleks, et Stroll teda võidaks.... see on jama."