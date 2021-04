Käsipalli Balti liiga põhiturniir lõpeb kuue Eesti – Leedu vastasseisuga

Neli finaalturniirile pääsevat meeskonda on juba selged, kuid kohad asetusteks poolfinaalis tuleb veel välja selgitada. Ainsa Eesti klubina nelja hulka edenev Põlva Serviti sõidab külla Alytuse Varsa-Stronglasasile ja Vilniuse VHC Šviesale.

Põhiturniiri võidu kindlustas sel nädalal Šviesa, sest sai koroonaviiruse küüsi langenud SK Tapa/N.R. Energy'lt loobumisvõidu ning on nüüd 38 punktiga püüdmatu. Servitil on 33, Varsa-Stronglasasil 32 ja Klaipeda HC Dragunasel 31 silma. Ülejäänud Eesti tiimid paiknevad hetkel 6.-8. kohal, Viljandi HC ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 24 ning Tapa 20 punktiga.

Serviti kohtub laupäeval Varsa ja päev hiljem Šviesaga. Septembrikuistes kodumängudes esimest võideti 26:19 ja teisele jäädi 26:30 alla. "Tabeliseisu me liigselt ei vaata, keskendume oma mängule ning eks siis pühapäeval ole näha, kes meile järgmisel nädalavahetusel poolfinaalis vastu tuleb," sõnas põlvalaste peatreener Kalmer Musting .

"Igal juhul on nii sel kui ka järgmisel nädalavahetusel tugevad vastased. Meie allahindlust ei tee ja lähme iga kohtumist võitma. Tõsi, finaalturniiri silmas pidades me riske ei võta ja pisivigastustega meestele plaanime puhkust anda," sõnas Musting ja kinnitas, et Andris Celminši jaoks sai hooaeg põlvevigastuse tõttu läbi.