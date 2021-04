REUTERSI VIDEO | Vanemaid rünnanud endine Milano Interi mängumees veeti veristes riietes majast välja, jalgpallur hakkas vastu ka politseile

Neljapäeval lekkis sotsiaalmeediasse video, kus on näha, kuidas politseinik veab veriste riietega Guarini majast välja ning proovib teda maha rahustada. Colombia ajalehe El Paisi väitel ründas mängumees oma isa ning teisi perekonnaliikmeid, mille tõttu sai politsei väljakutse.

Peagi ilmus YouTube'is teine video, kus paistab olevat Guarin, kes Medellini haigla ees osutab politseile jõulist vastupanu. Kohalik politsei kinnitas väljaandele Semana, et jalgpallur on vahistatud ning ta oli mõnuainete mõju all. "Ta ründas füüsiliselt oma vanemaid, kes palusid politseilt tema minema viimist," vahendas väljaanne kindral Jorge Vargasi sõnu.