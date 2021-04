Kaspar Treieri koduklubi sai ellujäämismängus valusa kaotuse, peatreener saatis terava torke kohtunike suunas

Sassari peatreener Gianmarco Pozzecco tunnustas kaotuse järel Bambergi, kuid saatis kriitikanooli kohtunike suunas. "Me väärisime samuti võitu: kohtunikud peavad olema sama professionaalsed nagu meie. Mina ei saa täna öösel kindlasti magada," sõnas loots klubi kodulehe vahendusel. "Olen veendunud, et hea võistluse toimumise nimel peavad kõik osapooled olema tasemel."

"Minu poisid andsid endast kõik ning nad väärisid võimalust mängida ja kaotada võrdsetel alustel, mitte mõne vahejuhtumi tõttu, mis meid keerulisse olukorda pani," jätkas Pozzecco. "See pole sugugi esimene kord. Ma austan kohtunikke väga, aga parema võistluse nimel tuleb kõigi taset tõsta. Mulle meeldib Meistrite Liiga, kuid olime mitmetel põhjustel raskes seisus. Ma ei taha kohtunikke süüdistada, aga see on soovitus, kuidas edasi liikuda. Õnnitlused Bambergile, kes mängis suurepärase kohtumise."