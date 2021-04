Kokaiiniärisse sukeldunud kolmekordset maailmameistrit ähvardab eluaegne vanglakaristus

Dru ning Anthony Draperi nimeline mees vahistati 2018. aastal pärast seda, kui neid olid mere peal taga ajanud õhu- ja merevägi. Kaks meest olid 2018. aasta juunis ette võtnud 11-tunnise teekonna, et jõuda ühe laevani, mis smuugeldas narkootikume. Nathan Baggaley oli ostnud paadi, millega tema vend ja Draper ringi liikusid.

Vahistatud Dru väitis võimudele, et tema arvates läksid nad hoopis tubakale järgi. Dru sõnul röövis Draper ta ning käskil tal temaga kaasa tulla. Vastasel juhul ähvardas Draper tema perekonnale liiga teha.

Draper sõnas aga, et just Dru palkas ta paati juhtima. Samuti väitis ta, et läks enda teadmiste kohaselt kanepile järgi. Draper tunnistas end tänavuse aasta alguses kokaiini importimises süüdi, kuid tema karistust vähendati, sest ta andis tunnistusi Baggaley vendade vastu.