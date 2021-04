Tippsuusataja tegi enda kulul aprillinalja: uued Kalla kondoomid tagavad hea libisemise!

Reklaami kohaselt sobivad tooted kasutamiseks nii traditsioonilises kui ka vabas stiilis. "Pidage meeles, et kõige tähtsam on lõbutseda, mitte "esikohale tulla"," seisab lustakas pressiteates.

"Hea libisemine tagab ohutu finišeerimise. Ka vastupidavus on mulle südamelähedane," kommenteeris Kalla uusi tooteid.

Apteegiketi pressiesindaja Torbjörn Nordvall ütles Expressenile, et algatus selliseks naljaks tuli nende poolt. "Charlotte oli algul üllatunud ja veidi kõhklev. Pärast mõtisklemist arvas ta aga, et see võib olla päris lõbus," sõnas Nordvall.