FOTOD | Selver alistas Pärnu ja teenis pronksi, selgus meistriliiga sümboolne koosseis

Teist geimi läks Rainer Vassiljevi juhendatav Selver Andrus Raadiku rünnakust juhtima 11:7, ent Pärnu pääses punkti kaugusele (17:16). Kristo Kollo suurendas Selveri edu 19:16-le, ent Pärnu jõudis veel mitu korda punkti kaugusele. Geimi lõpus olid aga kindlamad Selveri mängijad, Kollo tõi esimese geimpalli seisul 24:22, ent selle luhtas Renet Vankeri serviviga. Geimi lõpetas Teppani rünnak – 25:23 Selverile. Nii jõudis pealinna meeskond pronksist geimivõidu kaugusele.

Pronksiseeria: Selver Tallinn vs Pärnu VK, üldseis 2:0

29. märts kell 19.00 Selver Tallinn vs Pärnu VK 3:0

1. aprill kell 19.00 Pärnu VK vs Selver Tallinn 0:3