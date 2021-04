NFLi tippjalgpallurile on esitatud juba 22 seksuaalse ahistamise süüdistust

25-aastase Watsoni suhtes esitati esimesed neli kohtuhagi tänavu 17. märtsil. Kõik neli naist, kes töötavad massöörina või spaavaldkonnas, on väitnud, et Watson paljastas end neile, katsus neid oma peenisega või suudles neid vastu nende tahtmist. Profijalgpallur lükkas koheselt kõik süüdistused ümber.

Viimastel päevadel on hagejaid esindav advokaat Tony Buzbee avalikustanud, et tsiviilhagide arv on tõusnud juba 22 juhtumini.