Latvala vihjas, et Toyota võib aasta pärast Citroëni kombel ootamatult MM-sarjast lahkuda

Autoralli MM-sarja korraldajad teatasid kolmapäeval, et kõik kolm praegu WRC-sarjas osalevat võistkonda jätkavad võistlemist ka hübriidajastul. Aastatel 2022-2024 osalevad WRC-sarjas Toyota, Hyundai ja M-Sport.

"Selles mõttes on see oluline asi, et nüüd me teame, et kõik kolm meeskonda jätkavad MM-sarjas. Sari on üle elanud raskeid aegu. Kui meeskondade arv oleks kahanenud kahele, oleksime keerulises olukorras," kommenteeris Latvala Hyundai jätkamise uudist Rallit.fi-le.

Rahvusvahelise autoliidu (FIA) ja WRC-sarja bülletään väidab, et praegused WRC meeskonnad on täielikult pühendunud MM-sarjale kuni 2024. aasta lõpuni, kuid Latvala sõnul pole see tegelikult nii lihtne.

"Toyota vaatenurgast jälgime olukorda ühe aasta kaupa. Põhimõtteliselt on kõige tähtsam see, et teame, et kolm meeskonda on järgmisel aastal võistlemas. Praktikas on tiimid reeglitega nõustunud. Kuid alati on manööverdamisruumi, nagu me oleme varem ka MM-sarjas näinud. Citroën loobus, kuigi nad olid nö pühendunud," viitas Latvala Prantsuse autotootja ootamatule lahkumisele 2019. aasta hooaja lõpus.