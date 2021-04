Venemaa tippsuusataja kirus norralasi: nägin, kuidas nad vahetult enne starti kasutasid astmaravimit

"Palju räägitakse norralaste meditsiinilistest erilubadest. Nad on kavalad, isegi kui nad kasutavad lubatud vahendeid. Ma ise veendusin, et maailma karikasarja etappidel on neid võimalik võita. Maailmameistrivõistlustel aga mitte mingil juhul, nad tulevad ja võidavad," sõnas Rotševa norralaste kohta.

42-aastase venelanna sõnul ei tea ta ühtegi Venemaa koondislast, kes oleks keelatud ainete kasutamiseks saanud meditsiinilise eriloa.

"Ma ei tea selliseid juhtumeid meie koondises. Kuid ma mäletan, kui vihane ma olin, kui norrakad ja isegi rootslased neid kasutasid. Mäletan, et enne Rogla MK-etappi (2009. aastal - toim.) jooksid nad vahetult sprindivõistluse stardi eel tunnelisse ja pihustasid seda spreid endale. See laiendab märkimisväärselt hingamisteid. See ajas mind väga vihale," tunnistas Rotševa.

Venelanna arvates oleks õiglane Norra murdmaasuusatajate jaoks eraldi võistlused korraldada.

"Kui norralased tahavad, las nad võistlevad astmaatikutena nagu puudega inimesed. Loovad eraldi grupi meistrivõistluteks. Meil on ju paraolümpia, olgu sama siin - ainult astmaatikud võistlevad omavahel. See, mis toimub, pole üldse objektiivne. Ainult Sašal (Bolšunov - toim.) õnnestub neid võita - see on tingitud tema fenomenaalsest tervisest, andest ja motivatsioonist," lisas Rotševa.

Rotševa võistles kahel olümpial - 2006, 2010 - ning tema karjääri parimaks jäi sprinditeate kuues koht. Individuaalselt lõpetas ta sprindi 14. kohal.