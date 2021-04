Endine riigikohtunik seab kahtluse alla, kas ajakirjandusel oli õigus Mati Alaveri risti lüüa

Kergandberg võttis Alaveri juhtumi teemaks kirjastus Juura Youtube'i kanalis, kus reklaamitakse 2020. aasta oktoobris ilmunud raamatut "Õiguskaitsevahendid kriminaalmenetluses".

Kergandberg rõhutab, et pole kõnealuse kohtuasja materjaliga isiklikult tuttav ning tema mõttekäik on puhtalt ajakirjandusest loetu ja nähtu isiklik arvamus.

"Ma ei ole nende kohtuasjade materjalidega isiklikult tuttav ega pea väga võimalikuks ajakirjanduse pinnalt hakata asju kommenteerima. Mitte et ma nüüd totaalselt ei usaldaks ajakirjandust, aga kindel on see, et selleks, et kõike hinnata, pead sa ise olema kohtunik ja kõiki dokumente nägema ja vaatama. Oportuniteedivõimalused on meil seaduses legaalselt olemas. Kas ja kuidas seda kasutada, eks ta kindlasti vaidlusteema ole. Õige on muidugi see, et kui avalik huvi on piisavalt suur, siis oportuniteediga lõpetamine ei peaks kõne alla tulema. Aga veelkord, ma ei tea täpselt nende kohtuasjade asjaolusid," ütles Kergandberg Mary Krossi ja Mati Alaveri juhtumit ühiselt kommenteerides ning jätkas siis suusatreeneri teemal:

"Tahaksin öelda eriti Mati Alaveri asja kohta, küsida ühe retoorilise küsimuse. Kui nüüd oletada, et Mati Alaveri kohtuasjas mõned tõendid olid saadud täiesti ebaseaduslikult. Ma lihtsalt oletan. Näiteks ebaseadusliku jälitustegevusega või mis iganes. See tähendab olukorda, et nende tõendite pinnalt poleks kuidagi olnud lubatud süüdi tunnistada. Nüüd on küsimus: kui kohus poleks tohtinud süüdi tunnistada, kas me siis tahame väita, et see ei tähenda ajakirjaniku keeldu ikkagi omade reeglite järgi mees ikka häbiposti lüüa? Ma ei ole kindel, et see väga õige on."