VÕRKPALLIKOONDIS | Martti Juhkami kaks imelist põhjust Euroopa liigast loobumiseks, nurgaründajate küsimus ja nabakümme Hanno Pevkurilt

Kes on sees ja kes väljas? Ja miks? Kuhu jäi selle hooaja komeet Denis Losnikov? Kes on uued tulijad ja kas Alar Rikbergi ennustus saarlaste kohta läks täppi? Kes on see mängija, kes jäi valikust välja, kuna temaga ei saadud kontakti? Millise ideega tuli välja Renee Teppan ja mida äärmiselt tarka ütles Hanno Pevkur?

Mitu erinevat uudist on nurgaründaja Martti Juhkami kohta. Koondisega ta esialgu kindlasti ei liitu, kuna eile sündisid tema perre kaksikud! Palju õnne! Tundub, et otsus on langenud Juhkamil ka uue koduklubi osas ja nurgaründaja tuleb Eestisse.

Aga kõigest järjekorras. Delfi ja Eesti Päevalehe 10 tähelepanekut koondise nimekirja kohta: