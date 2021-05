Võidu valem: mida peab tegema, et veoautoga ralliteid valitseda?

Taavi Niinemets ja Esko Allika on oma GAZ-51A-l võitnud veoautode klassis Eesti meistritiitli viimasel kolmel hooajal järjest ning koos ka aastal 2016. 2014. aastal tuli Niinemets meistriks koos Marco Premsiga. Konkurentsist annab aimu näiteks eelmise hooaja meistrivõistlustel osalenute arv – 22. Ehkki vahel jääb rallisõprade jutuajamistest ja ka meediast mulje, et veoautoralli on rohkem pullitegemine, maksab lõõbi tiibu kärpida ja mõelda järele, kui naljakas on kitsal metsateel sõita 140 km/h umbes kaks tonni kaaluva autoga, mille seeriatootmine algas 1946. aastal ja mille konstruktorid eesotsas legendaarse Aleksandr Prosviriniga ilmselt ei osanud uneski näha loomingu kasutamist autorallis. Mida peab tegema, et veoautoga ralliteid valitseda?