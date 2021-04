Tund aega liftis kinni istunud Hispaania koondise peatreener hilines mängule

La Cartuja staadionile saabusid treenerid vaid mõni hetk pärast avavilet. Meeskonna esitusele see väike vahejuhtum mõju ei avaldanud, sest MM-valikkohtumine kohtumine Kosovo vastu võideti 3:1. Dani Olmo, Ferran Torresi ja Gerard Moreno väravad tõid Hispaaniale kohustuslikud kolm punkti ning viisid B-alagruppi juhtima. Kolmest mängust on Hispaani teeninud seitse punkti.

"Ta ei mänginud, sest ma tegin tehnilise otsuse. Tal polnud midagi viga, aga mina otsustan, kes mängivad. Ramos on korras, aga ta on just naasnud tõsisest vigastusest ning ma otsustasin, et teised mehed peaksid mängima," kõlas Enrique selgitus.