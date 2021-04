Loe, millised on spordiennustuse kõige põnevamad kurioosumid?

Spordiennustus on Dratšjovi sõnul pigem trendipõhine ja nii koefitsiendid kui ka sportlikud tulemused on tihedalt seotud. Seda on keerulisem märgata võitlusspordis, kuid lihtsam turniirialadel nagu näiteks jalgpall või korvpall.

Trendi jõud

Dratšjov toob Liverpool FC näite. Käesoleva hooaja alguses, täpsemalt augusti lõpus, näitas koefitsient Arsenali ja Liverpooli võiduks umbes 1.4, mis täähendab 67% võiduvõimalust, sest kõik eeldasid, et Liverpool võidab hooaja lihtsalt ja ketgelt. Liverpooli võiduks kodus Chelsea vastu märtsi alguses kujunes näitajaks juba 2.2 ehk võidutõenäosus oli langenud 43%-le.

Nii Chelsea kui ka Arsenal on sama tugevusklassi meeskonnad, kui hinnata neid puhtalt hetkeseisu järgi. Seega võib öelda, et Liverpool kukkus hooaja jooksul suursoosikust, olles enne alati selge favoriit koduväljakul, tavaliseks, ülemise otsa keskmikuks, rääkis Dratšjov.

Mida see Liverpoolile tähendab? Kindlasti seda, et märksa rohkem inimesi panustab nende vastu. Väheneb fännide kaasatus, üleüldine aktuaalsus. Spordiennustuse köögipoolelt aga ühtlast panuste tükiarvu langust Liverpooliga seotud mängudele. “Täiesti tavapärane trendiga seotud allakäik. Kui Liverpool peaks järgmise hooaja algusest kõik mängud taas võitma, liigub kõik jälle rööpasse tagasi,” lisas OlyBet spordiennustuse statistikat igapäevaselt analüüsiv Dratšjov.

Šõu segab kaardipakki

Šõu mõjutab nii populaarsust kui ka avalikku arvamust, kujundab kihlveokontorite koefitsiente, mis motiveerivad panustajaid osalema ning tekitab spordi ümber lisavõnkeid, toob OlyBet spordiennustusjuht juurde teise olulise teema, mis doominoefekti esile võib kutsuda.

Spordiennustus võitlusspordis on Dratšjovi sõnul pealtnäha lihtne, kaks meest ja 50/50 võimalus enne igat matši. Kuid reaalsus on hoopis keerulisem ja objektiivse hinnangu andmine mistahes vastasseisule on raske. Ta toob elulise näite 2017. aastast, kui vastamisi läksid kaks suurepärast UFC võitlejat ja veelgi suurepärasemat tsirkusemeistrit Mayweather ja McGregor.