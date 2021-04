Genka NBA kokkuvõte põnevamatest mängijate vahetustest

Lisagem juurde Victor Oladipo liikumine eelmise hooaja finaalisti Miami Heat ridadesse ja Euroopa suure mehe Vujevici liitumine Chicago Bullsiga. “Bulls ja Miami on ilmselt need, kes viimaste play offi kohtade pärast võitlema hakkavad, kui praegust tabeliseisu vaadata,” lisas kossufänn Genka, kes NBA-d on jälginud juba lapsest saati. Täpsemalt meenutades umbes neljandast klassist, kui Heino Enden talle Larry Bird'i plakati kinkis.

Aprillikuised OlyBet NBA spordiennustuse portaali mängusoovitused on 4.04 mugaval otse-eetri ajal Lakers vs Clippers, juba paari päeva pärast varahommikune Bucks vs Warriors, 17 ja 20. Aprillil Jazzz vs Lakers. 25. Aprilli õhtul kütab kirgi Phoenix vs Nets ning 27. Aprilli varahommikul Dallas vs Warriors.