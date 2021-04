Genka ja NBA: vaatame, mida Lakersi lauapallikunn Andre Drummond Clippersi vastu tegema hakkab?

Los Angeles Lakersil on kaks meest, kelle peale võistkond on üles ehitatud. Anthony Davis ja Lebron James ning pärast Lebroni vigastust tuli kohe neli kaotust järjest. Praeguseks on võistkond end kokku võtnud ja viimased kaks mängu võitnud. Pühapäevase oodatud Clippers vs Lakers eel on praeguse seisuga meeskonnal veel kaks heitlust ees. “Lisaks saadi korvialust täiendust, sest Cleveland Cavaliersist sebiti endale Andre Drummond,” rääkid Genka ja lisas, et tema arvates Clippers selle mängu võidab, sest ilma Davise ja Lebronita läheb neil raskeks. Samas oleneb, kui näljane on Lakersi all-star ja lauapallikunn Andre Drummond.