Šokk: Põhja-Makedoonia alistas võõrsil Saksamaa, alagruppi juhib täiseduga Armeenia!

Suurriikidest jätkas võidulainel Itaalia, kes alistas C-alagrupis võõrsil 2:0 Leedu. Sama grupi teises kohtumises viigistasid Põhja-Iirimaa ja Bulgaaria 0:0. Itaalial on kolme vooru järel täisedu üheksa punkti.

Valiksarja on suurepäraselt alustanud Taani, kes purustas F-alagrupis 4:0 Austria. Šotimaa alistas samas grupis 4:0 Fääri saared ning Iisrael oli 4:1 üle Moldovast. Gruppi juhib Taani täisedu üheksa punktiga.

I-alagrupis said võidulisa veel Ungari ja Albaania. Ungari seljatas 4:1 Andorra ning Albaania 2:0 San Marino. Alagruppi juhib Inglismaa üheksa punktiga, teine on Ungari seitsmega.

Kolme vooru järel on alagrupi liidriks Armeenia üheksa punktiga. Teine on Põhja-Makedoonia kuue ja kolmas Saksamaa samuti kuue silmaga. Seega juhivad Saksamaa ees alagruppi koondised, kes mängisid eelmises Rahvuste liigas Eestiga koos C-divisjonis.

B-alagrupis oli võidukas aga Hispaania, kui koduväljakul oldi 3:1 üle Kosovost. Kreeka ja Gruusia tegid samal ajal 1:1 viigi. Hispaanial on kolme kohtumisega seitse punkti. Teine on Rootsi, kellel on kahe matšiga kuus silma.

D-alagrupis teenis napi võidu Prantsusmaa, kes oli võõrsil 1:0 parem Bosnia ja Hertsegoviinast. Ukraina ja Kasahstan tegid samal ajal 1:1 viigi. Prantsusmaa on seitsme punktiga grupi liider ning Ukraina kolme silmaga teine.

