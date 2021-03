Mis saab järgmisest WRC-hooajast? Kõik sõitjad ootavad Ott Tänaku otsust

Soome rahvusringhäälingu YLE ekspert Miikka Anttila tõdes, et tuleva hooaja lepingute osas on väga palju lahtisi otsi. Anttila sõnul peavad enamus sõitjaid lihtsalt ootamata ja vaatama, mida teevad Ott Tänak ja Kalle Rovanperä ning alles seejärel saab selgeks teiste sõitjate saatus.

Seitsmekordne maailmameister Sebastien Ogier on lubanud, et tema jaoks saab WRC-karjäär tänavuse aastaga läbi ehk teda me hübriidajastul enam ei näe.