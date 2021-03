Ongi kõik: Moskva CSKA näitas Euroliiga skoorikuningale hooaja lõpuni ust

Itoudis ja James on sel hooajal maid jaganud juba mitu korda. Viimati juhtus see nädalavahetusel VTB Ühisliiga mängus Kaasani Unicsi vastu, kus James sai platsil olla vaid kolm minutit.

Esmaspäeval teatas CSKA, et James on Itoudise otsusel mitmeks mänguks võistkonnast eemaldatud. Eile rääkis peatreener pärast Euroliiga raames saadud võitu Peterburi Zeniti üle, et James rohkem võimalusi ei saa.

"Koosseis, mida nägite tänases mängus ning lisaks vigastatud Nikola Milutinov ja Joel Bolomboy, on see, millega tänavusel hooajal lõpuni läheme. Vähemalt niikaua, kui mina siin olen," vahendas Itoudise sõnu portaal Eurohoops.

"See on minu isiklik otsus. Otsustasin minna sõtta nende mängijate, treenerite ja abilistega, kes on valmis selle võistkonna eest lahingusse minema. Need on mängijad, kes on valmis ennast klubi heaks ohverdama. Tahame olla tšempionid ja seega peame olema tšempionid kõiges. Kui tahame võita Euroliigat ning olla oma fännidele ja lastele eeskujuks, vajame mängijaid, kes austavad üksteist ja korvpalli. Neid, keda ei huvita ainult enda, vaid kõigi heaolu. Niimoodi võidetakse karikaid," lausus kreeklane.