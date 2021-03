OTSEBLOGI | Ladusalt tegutsev Tartu Bigbank on surunud Saaremaa nurka. Kas Eesti meister on varsti selge?

„Vaatame päev korraga,” kommenteeris Saaremaa klubi eestvedaja Hannes Sepp . „Kahtlane, et ta platsile tuleb, kuid elame päev korraga. Meeskond läheb igal juhul võitlema! Kaotada ei ole midagi, nii et paneme kõik, mis meil sel hetkel sees on, välja.”

Kui liider osaleda ei saa, võib loota nö Ronaldo efektile. Mäletate, kuidas Portugal tuli 2016. aastal jalgpallis Euroopa meistriks? Kui Cristiano Ronaldo sai finaalkohtumise alguses vigastada ja välja vahetati, arvasid kõik, et Prantsusmaa võtab nüüd kindlasti karika ära. Oli ju Ronaldo oma meeskonna finaali vedanud. Tegelikult suutsid teised Portugali mängijad liidri lahkumise järel end väga hästi mobiliseerida, isegi end ületada ja Portugal võitis 1:0. Pole välistatud, et midagi sellist juhtub ka täna Kuressaares, ehkki raske on ette kujutada et Pulk võtaks varumeeste pingil sarnaselt Ronaldoga sisuliselt üle treeneri rolli ja hakkaks platsil olevatele meestele käsklusi ja juhtnööre jagama.