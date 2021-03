BLOGI | Tartu krooniti pika pausi järel Eesti võrkpallimeistriks, peatreener Rikberg võitis kohe avakatsel

Tartule oli see üle pika aja esimeseks Eesti meistritiitliks. Viimati krooniti nad siinseks parimaks võrkpalliklubiks 2014. aastal. Tartlaste triumfi juures väärib kindlasti märkimist tõsiasi, et peatreenerina tüüris klubi tšempioniks Alar Rikberg, kellele see oli debüüthooaeg peatreenerina.

Tartule tõid Märt Tammearu 21, Kevin Soo 14, Kert Toobal 11 ning Albert Hurt ja Siim Põlluäär 10 punkti. Saaremaale tõid Rauno Tamme ja Markus Uuskari 10 ning Keith Pupart 9 punkti.

Enne mängu:



Pühapäeval peetud kohtumises oli avageim väga tasavägine, Bigbank kallutas selle tänu Albert Hurda serviässadele lõpuks enda poole numbritega 27:25. Järgmised geimid võitis Alar Rikbergi juhendatav Tartu kindlalt, andes oponendile 14 ja 16 punkti.

Kohtumist tumestas Saaremaa diagonaalründaja Hindrek Pulga vigastus. Samas pole hüppeliigese trauma tõttu platsilt kaaslaste toel lahkunud pommitaja saatus veel lõplikult kindel. Kui pühapäeval ütles Saaremaa loots Ioannis Kalmazidis, et Pulga finaalseerias naasmine oleks ime, siis siiani pole ründaja osalemist lõplikult ikkagi välistatud.

„Vaatame päev korraga,” kommenteeris Saaremaa klubi eestvedaja Hannes Sepp. „Kahtlane, et ta platsile tuleb, kuid elame päev korraga. Meeskond läheb igal juhul võitlema! Kaotada ei ole midagi, nii et paneme kõik, mis meil sel hetkel sees on, välja.”